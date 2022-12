Spolli, ex calc.: “Simeone? Mi è dispiaciuto tanto quando è rimasto fuori dai convocati per il Mondiale”

Nicola Spolli, ex calciatore, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Crc alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Simeone? Lo conosco bene perché quando sono arrivato a Genova era in ritiro con noi. Sono innamorato dei giocatori che si allenano al massimo e mi è dispiaciuto tanto quando è rimasto fuori dai convocati per il Mondiale. Mi auguro che sia l’anno del Napoli perché noi argentini tiferemo per il Napoli come i napoletani hanno tifato per noi. Spalletti? Vedere giocare il Napoli è uno spettacolo, mi farebbe tanto piacere che vincesse lo scudetto. Come argentino tifo Napoli per lo scudetto. Kim? Ha una mentalità fuori dal normale come tutti gli asiatici. È un giocatore importante e la dirigenza del Napoli è stata molto brava a pescarlo. Prendere un difensore centrale coreano per sostituire Koulibaly significa avere coraggio. Appena ho smesso di giocare col Crotone ho iniziato a vedere le partite in giro, sto cercando ancora il mio posto nel calcio anche se lavoro con un’agenzia di scouting”.

