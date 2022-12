Specchia, ex all.: “Osimhen è uno che fa tanti fatti e poche chiacchiere. Ha un animo guerriero, dopo essere venuto dal nulla”

Paolo Specchia, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Quando Osimhen parla c’è da fidarsi, è uno che fa tanti fatti e poche chiacchiere. Ha un animo guerriero, dopo essere venuto dal nulla. Napoli è una piazza che ti fa sentire speciale, ti fa sentire amato. E detto da Osimhen è un’ulteriore tranquillità per i tifosi azzurri. Il Napoli con il nigeriano quest’anno è una certezza e, per quanto la strada sia ancora lunga, può essere solida fino al raggiungimento dell’obiettivo. Contro l’Inter ora sarà una gara difficile, perché i nerazzurri faranno di tutto per tenere vivo il campionato. Sono convinto però che il Napoli saprà portare a casa almeno un punto, l’importante sarà non perdere”.