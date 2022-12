SERIE B FEMMINILE – Dimissioni di Recenti, al Tavagnacco Alessandro Campi nuovo allenatore

L’allenatore Alessandro Recenti ha rassegnato le dimissioni. “Comunico le mie dimissioni irrevocabili da allenatore della prima squadra dell’Upc Tavagnacco. In questo periodo di risultati negativi spero che possa essere un segnale per una reazione. Ringrazio il presidente Moroso per avermi affidato la sua squadra, il vice presidente Bonanni per la fiducia e supporto espressi nei miei confronti in questi mesi. Ringrazio Elisabetta Terraveglia per la disponibilità dimostrata, il mio staff con cui ho condiviso lavoro e momenti insieme e tutti coloro che si sono prodigati a collaborare per il bene della squadra. Infine ringrazio le mie ragazze, con cui ho iniziato un percorso che ho deciso di non concludere sperando, la mia decisione, possa essere d’aiuto. In questi mesi, seppur giovanissime, ci hanno messo tutto dal primo all’ultimo allenamento. Impegno, condivisione e crescita per ragazze che, la maggior parte, si affacciavano per la prima volta ad un campionato di tale portata. Per me è stato un onore allenare in una società storica come il Tavagnacco ed un piacere poter vivere e conoscere il Friuli Venezia Giulia”.

La società comunica che il nuovo allenatore della squadra sarà Alessandro Campi (nella foto), già tecnico dell’Under 17 gialloblù, che in prima squadra ha fatto il vice di Marco Rossi nella passata stagione.

