Raspadori: “E’ la dura legge dei grandi club, ma c’è chi sta peggio!”

Non si preoccupa dei minuti, Giacomo Raspadori. Quelli che ha a disposizione se li prende, li fa suoi e li sfrutta. Non è il solo, poi. E’ in “buona compagnia”. Lo afferma ai microfoni de Il Corriere dello Sport:

Osi che le ha lasciato 559’ in campionato. Ma abbia fede, c’è chi ha fatto di peggio…

“Sono preparato: Julian Alvarez, neocampione del mondo, al City ha giocato solo 356’. Neanche Haaland scherza…”.

E come la mettiamo?

“È la dura legge dei grandi club, va in campo chi merita e chi sta fuori cerca di afferrare le occasioni che capitano. È la sana concorrenza, forse pure uno dei segreti per migliorarsi. Ed è la dimostrazione che stanno venendo fuori attaccanti destinati a dominare il palcoscenico internazionale per il prossimo decennio: Victor sta per compiere ventiquattro anni; il norvegese ne ha ventidue e mezzo; e Alvarez ne farà ventitré tra un mese. E aggiungeteci Mbappé: ventiquattro oggi”.