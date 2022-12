Osimhen racconta la sua “fantastica” paternità…senza social!

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Il Mattino. In merito alla paternità ed al rapporto con i social, ha detto:

È da qualche mese diventato papà: lei che padre è? “È la cosa più fantastica che poteva capitarmi: io la celebro dopo ogni gol, facendo il gesto dell’iniziale del suo nome, H. Si chiama Haly. La voglio sempre vicino a me, perché è questo il ricordo che anche io ho sempre di mio padre: lui al mio fianco. Sempre. Il tempo con lei è prezioso, voglio che diventi una donna che senta sempre di avere il padre al suo fianco”.

Lei è molto attivo sui social ma non condivide mai la foto di sua figlia o della sua famiglia. Come mai? “Perché c’è sempre qualcuno che è pronto a criticare, a riversare odio, a insultare. Finché lo fanno con me, fa parte del gioco, si può anche far finta di nulla. Ma non potrei mai accettare che qualcuno possa usare parole offensive nei confronti di mia figlia o di uno qualsiasi dei miei familiari. Non voglio subire questi attacchi ai miei affetti, per questo difendo la privacy della mia famiglia dagli attacchi di chi odia ed è capace di scrivere cose orribili sui social. La mia vita privata la tengo per me perché non è a disposizione di nessuno”.