Orsi: “Sosta? Spalletti ha lavorato con più giocatori e questo può essere un vantaggio”

Nando Orsi, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Sono due giorni strazianti, ieri al funerale di Sinisa ed oggi a quello di Sconcerti.

Il Napoli ha un calendario difficile con Roma, Inter e Juve, si deciderà il campionato a gennaio, ma gli azzurri partono da un grande vantaggio su tutte le inseguitrici. Due mesi di stop sono un’incognita anche per le altre squadre, non solo per il Napoli.

Spalletti ha lavorato con più giocatori e questo può essere un vantaggio. Il Napoli può gestire anche le piccole crisi.

Il Napoli lo abbiamo visto come approccia a queste partite, è la squadra più forte. Deve succedere una tragedia per far sì che il Napoli cada, se passa gennaio ci siamo”.