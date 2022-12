Napoli e Diego: nuovi progetti per ricordare il Pibe de Oro

Sono state tante le iniziative dedicate all’ex capitano argentino, Diego Armando Maradona dal momento della sua scomparsa. Questa volta il Comune di Napoli propone un museo del calcio per omaggiare il Pibe de Oro. Ecco le parole degli assessori al turismo Teresa Amato e Emanuela Ferrante in merito: “Adesso bisogna avviare un percorso comune per provare a creare un museo del calcio anche a Napoli per rendere omaggio alla squadra e al culto per Maradona. L’obiettivo ora è creare un meccanismo virtuoso attorno a questo culto popolare per il Napoli e per Maradona e non solo ai Quartieri Spagnoli. La città ha tutte le carte in regola per attirare ancora più turisti anche nel segmento del turismo sportivo. Una delle azioni progettuali da mettere in cantiere per il 2023 è fare in modo di creare un itinerario turistico in città che faccia conoscere ai visitatori i luoghi più importanti, come il murale di San Giovanni a Teduccio o le statue dedicate a Maradona. L’obiettivo è creare un meccanismo virtuoso su due binari: uno è ospitare i grandi eventi sportivi mondiali come avvenuto per il torneo Atp di tennis, l’altro è accompagnare la crescita di questo genere di turismo mettendo in collegamento l’intera filiera“. Tra le proposte c’è anche quella di aprire, presso lo Stadio Diego Armando Maradona, un museo ai tifosi e ai turisti che si recheranno per assistere alle partite dei ragazzi di mister Spalletti.

Factory della Comunicazione

Il Mattino