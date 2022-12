Ciccio Marolda, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Nella amichevoli vinte dal Napoli in Turchia non tutti mi avevano convinto per una questione di condizioni. Contro il Villarreal, invece, ho visto qualche segnale di miglioramento nonostante il risultato. Anche da Kvaratskhelia in primis, che ho visto di nuovo in lenta crescita”.

Factory della Comunicazione