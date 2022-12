Manzo: “Kvaratskhelia? Ieri all’Apple Academy gli ho detto: ‘Figliolo tu sei una bella start-up”

Amedeo Manzo, vicepresidente SPICI e presidente del BCC Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Crc alla trasmissione Si gonfia La Rete.

“Il Napoli ha capitalizzato alla grande la sosta e ha avuto la fortuna che i nazionali non hanno subìto stress particolari. Speriamo che tutto questo sia funzionale ad una ripartenza di alto profilo, anche se a Milano non sarà semplicissimo.

Kvaratskhelia? Ieri all’Apple Academy gli ho detto: ‘Figliolo tu sei una bella start-up. Ogni giorno c’è bisogno di essere di lavorare duramente anche per diventare un riferimento per tanti giovani’. Detto questo, mi è sembrato un ragazzo pacato e tranquillo, con la testa sulle spalle. In campo si trasforma perché dentro ha il fuoco di chi viene dal nulla. Come Osimhen e Kim e tanti altri, Kvara è un ragazzo di estrema semplicità. Ieri è stato difficile contenere l’entusiasmo dei tanti presenti, anche di quelli meno giovani eh (ride ndr)”.