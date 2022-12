M. Bellinazzo ( Giornalista Il Sole 24 ore ): “Plusvalenze? Uno strumento abusato in Italia, la Fifa ha proposto una soluzione! Le mie idee per risollevare il calcio”

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore e autore del libro “Le nuove guerre del calcio”, è intervenuto nel corso del convegno “Plusvalenze Football Club”, tenutosi al Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli.

Factory della Comunicazione

Ecco quanto ripreso da Il Napoli Online:

“La questione delle plusvalenze permea le cronache sportive e giudiziarie. Uno strumento abusato nel calcio italiano che denuncio da tempo. Giocatori pagati a cifre molte alte creano una zavorra per il bilancio, credo che vadano fatti ragionamenti molto seri e non di tifo come siamo abituati a fare in Italia.

Il problema va visto a mio avviso come un problema da risolvere dal punto di visto tecnico e contabile. Nella singola fattispecie, o trovi documenti e prove che dimostrino il dolo dell’alterazione contabile o si finisce in un nulla di fatto.

Bisogna intervenire su quei meccanismi che hanno portato le società ad abusare di questo strumento, da sempre virtuoso. Avevo proposto l’idea di non considerare gli scambi senza passaggio di denaro, come elementi del conto economico attivo ai fini dell’iscrizione del campionato.

Se non si passa da questo aspetto il problema non si risolve. Come ho scritto anche nel mio libro, la Fifa ha intenzione di introdurre un algoritmo che regoli i trasferimenti finanziari dei giocatori. Una soluzione potrebbe essere quella di adottare il modello americano, dove si rinuncia al sistema della legge dei giocatori come dipendenti e si iniziano a considerare come attori”.

Dall’inviato Simone Di Maro