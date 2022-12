Liberato Ferrara: “Messi è tra i primi 10 giocatori della storia, ma non è mai stato un leader”

Liberato Ferrara, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, e ha parlato di Leo Messi.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Non c’erano veri fuoriclasse questo Mondiale. Messi è stato un grandissimo calciatore, tra i primi 10 di tutti i tempi, Cristiano Ronaldo come personalità è da preferirgli, al di la dei 3 anni alla Juventus. Detto questo, non credo sia stato il migliore tra gli umani, è un ragazzo straordinario, ma a quanto personalità non è mai stato un leader. Ha giocato in un Barcellona straordinario, quella di Guardiola è stata la squadra più forte di tutti i tempi.

Maradona ha vinto col Napoli, in Italia, nel momento in cui c’erano i più grandi calciatori del mondo. La differenza tra Messi e Maradona si è vista in finale per la sua mancanza di personalità. Il confronto con Maradona non può essere fatto con nessun essere umano, basti rivedere cos’ha fatto al Mondiale dell’86 contro il Belgio.

Nella finale fu massacrato di botte, ma la giocata chiave la fece lui. De Laurentiis a Bari? Lo ritengo intelligente, quindi da tale si renderà conto di non riuscire a reggere il confronto con società competitor che sono in mano a più fondi. Il fatto di non essere tifoso lo aiuta a non sbagliare, è una sua grande fortuna e a Bari potrebbe fare molto bene.

Scudetto? Facendo un rendimento simile a quello delle rivali finora – che non è stato straordinario – può vincere. La Juventus è fuori dai giochi”.