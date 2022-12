La maledizione di Tilcara, nata ai tempi di Maradona, ecco di cosa si tratta

Argentina campione del mondo e i social si tingono di bianco azzurro. Stories di Instagram inondate delle immagini della finale che si è disputata ieri in Qatar, chiudendo questa edizione dei mondiali con un 7-5 sconfiggendo la Francia di Kylian Mbappé ai rigori. Moltissimi i meme, i messaggi di congratulazioni alla pulce, Leo Messi, ma soprattutto i video della festa dei tifosi argentini, nel mondo e, soprattutto, a Napoli.

Con la vittoria della terza coppa del mondo, l’Argentina rompe la temibile “la maledizione di Tilcara”. Sui social, infatti, stanno girando post e video che raccontano la storia che a quanto pare sarebbe nata nel 1986, ai tempi di Maradona.

Secondo la leggenda, la squadra argentina si ritirò nel paesino di Tilcara per allenarsi ad alta quota e imparare a gestire meglio la respirazione in mancanza di fiato. I giocatori vennero a conoscenza di un santuario della Vergine di Copacabana e andarono lì per pregare e promettendo alla Vergine che se avessero vinto sarebbero tornati a Tilcara con la coppa. Il mondiale lo vinsero, ma al santuario non tornarono.

Questo, secondo la credenza, avrebbe scatenato la sfortuna della squadra che dal 1986 non vinse più. Nonostante molti giocatori abbiano sempre smentito questa leggenda, negli anni qualche striscione, in merito, è spesso comparso sugli spalti.

Finalmente, dopo 36 anni, l’Argentina torna campione, dimostrando che il bel gioco va contro ogni superstizione. Fonte: Mattino.it