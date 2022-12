Il ritorno dei nazionali. Ieri incontro con Grava e tutti i componenti del settore giovanile

Ieri il gruppo ha ritrovato i primi reduci del Mondiale: Anguissa, Lozano e Olivera, ovvero i ragazzi eliminati dopo la fase a gironi, hanno ricominciato a lavorare al centro sportivo di Castel Volturno (esercitazione in palestra e programma personalizzato in campo). Oggi, invece, sarà il turno di Zielinski, mentre Kim è atteso domani: nessuno di loro parteciperà all’amichevole con il Lilla, la ex squadra di Osimhen, in programma domani alle 20 al Maradona. Salterà la partita anche Rrahmani, nonostante il recupero dall’infortunio muscolare rimediato a Cremona proceda spedito: per lui, ieri, una parte di lavoro con il gruppo e poi una sessione personalizzata. Prima dell’allenamento, Spalletti e la squadra hanno incontrato i ragazzi e le ragazze del settore giovanile azzurro e a fine seduta il signor Luciano è stato anche protagonista di un breve discorso con tanto di auguri natalizi.

Fonte: Cds