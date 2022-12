Gianni Occhino: “Il settore giovanile del Napoli Futsal come progetto sociale e sportivo”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Gianni Occhino, responsabile settore giovanile Napoli Futsal.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Oggi abbiamo la partita degli Under 15 e se dovessimo vincere siamo ad un punto dalla terza, abbiamo tutto il settore di base con i primi calci, Under 9, Under 13, fino ad arrivare Under 17 e Under 19: tutto targato Napoli Futsal.

Sono tantissimi coloro che si sono avvicinati a questo sport, domani andiamo a vedere tutti la partita della prima squadra ed il presidente ha deciso di fare loro una sorpresa dopo che all’intervallo i più piccoli faranno una gara di rigori.

Al momento contiamo 5 gruppi da 15 bambini, il progetto è quello di farli crescere con noi e portarli in prima squadra. Abbiamo anche fatto 8 sedute per far conoscere il settore giovanile a Secondigliano, dove c’è la sede, per sensibilizzare sulla dispersione scolastica”.