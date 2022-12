Fuorigioco semiautomatico: una novità che il Napoli conosce già

Dal 27 gennaio, il “nuovo” che avanza, anche se per il Napoli tanto nuovo non è, visto che è stato proprio il Saot (fuorigioco semi-automatico) ad annullare il gol di Ostigard a Liverpool. In serie A verrà introdotto dalla prima di ritorno, quando gli azzurri affronteranno al Maradona la Roma. Un calcio, senza dubbio, un po’ playstation. Lo ha annunciato Gravina, il presidente della Figc, che al momento si trova ad affrontare un bel po’ di problemi. Ha confermato che i procedimenti che riguarderanno l’Aia transiteranno per la procura federale e ha spiegato che Trentalange, il presidente dell’Aia, ha fatto bene a dimettersi. Altrimenti ieri sarebbe stato disposto il commissariamento dell’associazione arbitri. Caos anche in Lega Pro dopo l’addio di Ghirelli che si è visto bocciare la brutta riforma del suo campionato che cambia il format, ma non riduce il numero delle squadre (impossibili 60 squadre in serie C). Intanto la Procura generale della Cassazione dice no ai legali Juve, l’inchiesta Prisma resta a Torino.

Il Mattino