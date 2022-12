[Foto] In vista del Lille, non ci sarà la solita cornice di pubblico al “Maradona”

Domani sera al “Maradona”, fischio d’inizio ore 20,00, ultimo test amichevole per il Napoli, avversario il Lille ex squadra di Victor Osimhen. Probabilmente ancora non saranno presenti i vari Nazionali che hanno giocato al Mondiale, mentre recupera Matteo Politano. Contro i francesi però non ci sarà la solita cornice di pubblico. Infatti solo qualche biglietto venduto nei settori Distinti Anello Superiore e Curva B Anello Superiore.

