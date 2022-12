E’ ufficiale, da gennaio partirà il fuorigioco semiautomatico anche in Serie A

Tra le novità in arrivo alla ripresa del campionato di Serie A, una su tutte l’introduzione del fuorigioco semiautomatico, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Fuorigioco semiautomatico, ora è tutto ufficiale. La serie A è pronta a raccogliere il testimone dal Mondiale in Qatar e a lanciare la SAOT (Semi-Automated Offside Technology). Tutto partirà il 27 gennaio, all’inizio del girone di ritorno. Ieri, il consiglio federale – dopo aver interessato l’Associazione Italiana Arbitri – ha detto il sì definitivo. Il fuorigioco semiautomatico è soprattutto un «fuorigioco sprint», in pochi secondi (dai 5 ai 7). E così dopo aver sposato per prima la Var nel 2017, la serie A diventerà l’apripista fra i campionati maggiori dopo le sperimentazioni in alcune manifestazioni internazionali. I test offline si stanno concludendo a Lissone e il copione dell’innovazione tecnologica è già chiaro: 12 telecamere installate che tracceranno 29 punti di ogni giocatore, indicando la sua posizione in campo con grande precisione grazie a 50 fotogrammi al secondo. La parola «semi» riguarda lo spartiacque fra fuorigioco «attivo» e «passivo»: insomma, nella decisione finale ci sarà comunque una componente umana. È stata approvata anche un’altra novità regolamentare sollecitata dalla Lega di Serie A: una deroga renderà possibile far scaldare contemporaneamente cinque giocatori della panchina e non più tre com’è avvenuto finora.

