Di Gennaro, Rai: “Eintracht? Massima attenzione ma il Napoli ha le capacità per passare il turno”

Antonio Di Gennaro, commentatore Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Kolo Mouane? Gioca nell’Eintracht di Francoforte ed il Napoli non deve sottovalutare la partita come in generale non va mai fatto in Europa. Ma il Napoli lo sa e in panchina ha uno dei migliori allenatori. Poi l’Eintracht propone sempre qualcosa di nuovo, massima attenzione ma il Napoli ha le capacità per passare il turno. Su Di Lorenzo già quattro anni fa dicevo che sarebbe diventato uno dei più forti. Nell’Argentina Scaloni ha fatto un grandissimo lavoro sulla squadra e ha fatto ricredere Messi facendogli capire di poter essere ancora decisivo. Il gruppo è fondamentale come nel Napoli. Spalletti ha degli attaccanti con caratteristiche diverse che gestisce a seconda dell’avversario e ha creato una sana competitività. La sosta? I giocatori sanno che questo può essere un anno davvero importante, c’era grande scetticismo, ma è arrivata gente con grande motivazione. Poi c’è il lavoro che fa Spalletti a livello tecnico-tattico. Si deve avere anche la fortuna sugli infortuni, per questo è stato fatto un lavoro specifico in questo ritiro per far ripartire i giocatori con il piede giusto”.

