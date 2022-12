Avv. La Marca: “Lo scambio Bereszynski-Zanoli è ciò che serve al Napoli in questo momento”

Domenico La Marca, avvocato ed esperto di diritto sportivo, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club, sulle frequenze di 1 Station Radio.

Factory della Comunicazione

Bereszynski-Zanoli, lo scambio – “È ciò che serve al Napoli in questo momento: un giocatore affidabile che possa permettere a Di Lorenzo, in quelle poche occasioni, di prendere fiato. È un’operazione estremamente intelligente, visto che si tratta di un calciatore di grande esperienza, quasi 200 presenze in A e ben 50 con la maglia della Polonia, e soprattutto incredibilmente motivato a giocarsi le sue chances in maglia azzurra. Un’occasione del genere per Bereszynski è irripetibile e credo che lui ne sia consapevole, per tale motivo sa di dover accettare il ruolo di vice Di Lorenzo, anche se la sua duttilità potrebbe permettergli di mettersi in luce anche in altri ruoli. Questa operazione è l’ennesima prova delle capacità incredibili del management partenopeo che, quasi a costo zero, si è assicurato un innesto di valore in un ruolo che ha presentato sempre delle criticità, ma allo stesso tempo dando la possibilità a Zanoli di crescere a Genova dove davvero potrebbe con la sua esuberanza ed energia diventare, partita dopo partita, un fattore per la risalita della Sampdoria. Il Napoli si potrebbe ritrovare un giocatore fortemente motivato e che ha voglia di cimentarsi a determinati livelli e la stessa Sampdoria invece potrebbe garantirsi un giovane che messo nelle giuste condizioni potrebbe davvero esplodere.”