Zerbin e Gaetano, il mercato può attendere

Il Napoli, in attesa delle firme per Bereszynski e il ritorno di Contini, con Zanoli che andrà alla Sampdoria, c’è anche da pensare al mercato in uscita. Come riporta il CdS, Zerbin e Gaetano hanno richieste di mercato. Sul classe ’99 c’è soprattutto il Bologna, mentre la Cremonese, avrebbe avanzato la richiesta per il ragazzo di Cimitile. I loro agenti Valcareggi e Andrea Pastorello hanno detto però che i loro assistiti vogliono restare in azzurro. L’occasione del sogno tricolore fa gola a tutti, perciò declinano qualsiasi offerta.

Factory della Comunicazione

La Redazione