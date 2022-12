[Video] APPROFONDIMENTO – Alla scoperta del Lille. Osimhen contro la sua ex squadra

Il Napoli affronterà mercoledì alle ore 20,00 allo stadio “Maradona” il Lille nell’ultimo test amichevole, prima delle vacanze natalizie. Il 4 Gennaio ci sarà il ritorno in campionato contro l’Inter al “G. Meazza”. L’avversario di mercoledì sera è stato fondato nel 1944, ha vinto 4 scudetti, 7 trofei nazionali e una Intertoto. I transalpini sono l’ex squadra di Osimhen che mercoledì sera affronterà per la prima volta da avversario. Della rosa di Paulo Fosenca, ex allenatore di Shakhtar Donetsk e Roma, attualmente è settima in campionato ed ha una rosa molto interessante. In attacco ad esempio c’è l’ex Ounas, così come i reduci dai Mondiali il canadese David e il figlio d’arte Timothy Weah degli Stati Uniti d’America. Senza dimenticare i centrocampisti Cabella e Andrè Gomes, mentre in difesa l’esperto Josè Fonte. Compagine forte tecnicamente e che gioca a viso aperto. Per il Napoli di Spalletti sarà un altro test dove si capirà lo stato di forma in vista della ripresa del campionato.

Factory della Comunicazione

A cura di Alessandro Sacco