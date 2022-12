Spalletti carica ed esalta Kvara: “Ora, subito al top”

Spalletti lo carica. «Kvaratskhelia? È venuto fuori alla distanza. Man mano che la partita ha preso corpo si è fatto sempre più leader e questo a noi serve», le parole del tecnico azzurro a Radio Kiss Kiss dopo l’amichevole persa (2-3) dagli azzurri contro il Villarreal. «Dobbiamo riportarlo in condizione il più velocemente possibile perché fa la differenza. L’ho lasciato 90 minuti in campo per questo e nel secondo tempo ha fatto meglio. A volte deve partecipare di più quando non ha palla, deve essere lui a determinare il momento», ha detto il tecnico azzurro. «A Kvara ha fatto bene questo lungo riposo». L’attaccante georgiano è tornato in campo contro gli spagnoli quasi 50 giorni dopo la sua ultima esibizione in Champions League il primo novembre contro il Liverpool. Dopo aver recuperato dall’infortunio ora Kvara è in crescita dal punto di vista atletico e sarà al top per la partita del 4 gennaio al Meazza contro l’Inter: mercoledì sera un altro test contro il Lille, un’altra partita che servirà a Kvarastkhelia a crescere ancora di più di livello dopo i buoni segnali mostrati con il Villarreal. Il georgiano che su instagram ha postato una foto con Messi e Maradona e la coppa del Mondo.