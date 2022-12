SERIE B FEMMINILE RISULTATI – Il Napoli infligge alla Lazio Women la prima sconfitta in stagione

Nella 12ª giornata di Serie B, l’ultima del 2022, si prende la scena il Napoli Femminile, che con il successo sulla Lazio torna al secondo posto e riapre la corsa in chiave promozione. Rallentano Ternana e Cesena, fermate sul pari da Genoa e Sassari Torres. Tre punti per Cittadella, Brescia, Chievo, Hellas e San Marino Academy.

Il big match tra Napoli e Lazio prima della sosta natalizia si tinge di azzurro: le campane di Lipoff battono 2-0 al “Piccolo” di Cercola le biancocelesti di Catini, che fino a questo turno di campionato erano imbattute grazie a nove vittorie e due pareggi. Sul campo delle partenopee il punteggio si sblocca al 9’ con la solita Gomes (nove reti all’attivo per l’attaccante classe ’93), mentre al 55’ è Pinna a sigillare il risultato. Vittoria pesantissima per il Napoli, che torna al secondo posto in classifica a 27 punti, a -2 dalla Lazio e a +1 su Ternana e Cesena, entrambe reduci da un pareggio nella giornata appena conclusa. 1-1 per le umbre sul campo del Genoa – a segno Spyridonidou per le rossoverdi (la greca guida la classifica marcatrici con 11 centri) e Tortarolo per le rossoblù. Stesso punteggio per le romagnole, che nell’anticipo con la Sassari Torres si portano avanti con Rossi al 72’ ma si fanno raggiungere da Blasoni sei minuti più tardi.

Scivolano così al terzo posto Ternana e Cesena, a quota 26 e a +1 sul Cittadella, che nella sfida interna con l’Arezzo ottiene l’ottava vittoria stagionale del torneo e guadagna terreno sulle formazioni che la precedono. Decisiva, per le granata, la doppietta di Kongouli.

A -2 dal quinto posto si trova un’altra veneta: il Chievo, che chiude con un secco 4-0 il match casalingo con il Ravenna, grazie alla doppietta di Ferrato e ai gol di Alborghetti e Tardini. Settimo successo per le venete, che restano seste in graduatoria a +5 sul Brescia. Anche per le Leonesse il 2022 si conclude con un convincente 4-0 sul campo dell’Apulia Trani, firmato da Luana Merli, Fracas, Brayda e Hjohlman. Terzo e ultimo poker di giornata quello maturato in casa del Trento a favore della San Marino Academy, appaiata con il Brescia a 18 punti. Le Titane passano 4-2 grazie alle doppiette di Menin e Baldini; inutili le reti di Bielak e Rosa per le padrone di casa.

Vittoria di misura infine per l’Hellas Verona, che espugna il campo del Tavagnacco grazie al rigore procurato e trasformato da Peretti al 63’. Tre punti fondamentali per le scaligere, che salgono a quota 16 in classifica tenendosi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, lontana sette punti. Passo indietro al contrario per la squadra friulana, che ora ha due sole lunghezze di vantaggio sul blocco più basso in graduatoria: Sassari a nove, Trento e Genoa a otto e Apulia Trani, fanalino di coda ancora ferma a zero.

Il campionato di Serie B tornerà domenica 15 gennaio, con il programma della 13ª giornata.

Risultati dell’12ª giornata di Serie B Femminile 2022/23

Apulia Trani-Brescia 0-4

16’ L. Merli (B), 40’ Fracas (B), 53’ Brayda (B), 79’ Hjohlman (B)

Cesena-Sassari Torres 1-1

72’ Rossi (C), 78’ Blasoni (S)

Chievo Verona Women-Ravenna 4-0

2’ Tardini (C), 4’ Ferrato (C), 41’ Alborghetti (C), 90’+3’ Ferrato (C)

Cittadella-Arezzo 2-0

5’ Kongouli (C), 62’ rig. Kongouli (C)

Genoa-Ternana 1-1

65′ Spyridonidou (T), 80′ Tortarolo (G)

Napoli Femminile-Lazio Women 2-0

9’ Gomes (N), 55’ Pinna (N)

Tavagnacco-Hellas Verona 0-1

63’ rig. Peretti (V)

Trento-San Marino Academy 2-4

7’ Baldini (SM), 11’ Menin (SM), 26’ Baldini (SM), 35’ Bielak (T), 40’ Menin (SM), 41’ Rosa (T)

Programma della 13ª giornata di Serie B Femminile 2022/23

Domenica 15 gennaio

Arezzo-Napoli Femminile

Brescia-Tavagnacco

Hellas Verona-Genoa

Lazio-Cesena

Ravenna-Trento

San Marino Academy-Chievo Verona Women

Sassari Torres-Apulia Trani

Ternana-Cittadella

Fonte: figc.it