Puggioni, ex Samp: “Napoli apprezzerà il professionista Bereszynski”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Christian Puggioni, ex portiere della Sampdoria di Bereszynski: “Bereszynski è un ragazzo dalle grandi qualità morali, di impegno e serietà. La piazza di Napoli sarà contentissima di trovare un professionista simile. Sulle questioni tecniche, basta dire che le scelte del direttore Giuntoli parlano da sé. Ho stretta conoscenza del direttore e quando posa il cartello su un calciatore, sai già che è una garanzia per la piazza. A Napoli avrà Di Lorenzo davanti, ma l’ottica della scelta di Giuntoli sia intelligente. Manderà in prestito un calciatore dall’ottimo avvenire come Zanoli e assicurarsi un’alternativa di lusso come Bereszynski. Qualsiasi situazione può capitare: un infortunio, una squalifica. E quando giochi per lo Scudetto, anche una sola partita può decidere tutto e quindi meglio stare coperti.

Factory della Comunicazione

Meret? Alex è un calciatore straordinario, negli ultimi anni ha avuto un competitor di livello internazionale come Ospina e non era facile. Sono contento per lui, ha avuto uno switch mentale quest’anno. Dopo Empoli gli mandai un messaggio per consolarlo, gli scrissi che avrebbe recuperato tutto con gli interessi più tardi. Sono contento che stia raccogliendo quello che merita, in una piazza difficile e prestigiosa come Napoli”.