Pogba rientra a febbraio, la sua assenza rischia di diventare “caso”

Paul Pogba. Si diceva avesse messo una data nel mirino e l’avesse cerchiata di rosso. Era quella del big match contro il Napoli, il 13 gennaio, ma non sarà così. Lo ha dichiarato lo stesso tecnico bianconero, Max Allegri. E il calciatore rischia di diventare un vero e proprio caso. Non sarà a disposizione al rientro dalla sosta e, per rivederlo in campo, sarà necessario attendere febbraio. In pratica, il centrocampista, è out da 5 mesi, con tre e mezzo trascorsi dall’operazione che avrebbe dovuto risolvere i suoi problemi al menisco del ginocchio destro, lesionato a fine luglio durante la tournée in USA. La Gazzetta dello Sport fa in po’ di conti: Pogba è già costato 5,24 milioni di euro lordi di stipendio pur non avendo giocato nemmeno un minuto.

Factory della Comunicazione