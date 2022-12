Nelle note di Kvara c’è un numero, è il “1247”

1247 minuti, cosa volete che siano? Kvara se li è presi per intero, li ha spalmati subito nel Napoli, in Italia, pure nel Mondo, ha dispensato un calcio nuovo, allegro e spensierato, poi ci ha aggiunto otto gol e dieci assist, ma soprattutto una spregiudicatezza – che sa di personalità – sufficienti per stupire ovunque e per spingere Spalletti a sbilanciarsi, a dichiararsi, ad abbattere qualsiasi forma di cautela, a sbilanciarsi, ad affidargli le responsabilità che gli apparterranno dal 4 gennaio in poi, da Inter-Napoli, lo spartiacque tra due fasi della stessa stagione. Fonte: CdS

