Messi portato in trionfo con la Coppa in alto come Maradona nell’86

Questa Coppa del Mondo verrà ricordata per tanti motivi, calcistici e non, ma soprattutto per aver visto il trionfo di Messi e della sua Argentina, che torna a vincere un Mondiale dopo la vittoria firmata da Maradona in Messico nel 1986. I paragoni tra i due si sono sprecati negli anni e adesso continueranno ancora di più, ma intanto Leo si gode il trionfo e viene portato in spalla dall’amico Aguero con la coppa protesa verso il cielo come Maradona in quel pomeriggio di Città del Messico. Numeri impressionanti per Messi al suo ultimo Mondiale: sette gol (quattro su rigore), l’unico nella storia capace di segnare in ogni fase della competizione (gironi, ottavi, quarti, semifinale e finale), il primo a prendere parte a 20 marcature (contando i gol di tutti i tempi e gli assist dal 1966) e il giocatore con più presenze nella storia della Coppa del Mondo (26).

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino