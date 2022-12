Maradona jr: “Sono sicuro, papà ci ha messo la mano su quel pallone…”

Diego Armando Maradona Jr è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro: «Finale Mondiale? Partita pazzesca dalle mille emozioni. Per chi come me aveva il cuore dentro è stata una sofferenza assurda. Parlare del paragone Messi-Maradona credo sia riduttivo e ingeneroso. Lionel Messi era il giocatore che più di ogni altro meritava di alzare la Coppa del Mondo. Questo dualismo non esiste. Papà e Messi avevano un rapporto meraviglioso. A mio padre, quando mi parlava di Lionel, brillavano gli occhi. Messi ha fatto impazzire di gioia una nazione intera. Questo è ciò che conta. Il mio grande dolore è di non poter condividere questa felicità con mio padre. Sono convinto, però, che dal posto in cui è ora, ci ha messo la mano su quel pallone calciato da Montiel».

