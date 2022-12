Lo Monaco: “La tristezza per la scomparsa di Sinisa vince su tutto”

Pietro Lo Monaco, ex ds del Catania, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “La tristezza per la scomparsa di Sinisa vince su tutto, per quanto l’Argentina è per me una seconda cosa. Prima di ricevere la notizia della sua scomparsa, ne parlavo proprio con un amico e mi dicevo convinto che sarebbe riuscito a superarla. E invece… La tristezza è enorme, la figura di Sinisa deve essere da insegnamento per tutti. Dentro e fuori dal campo. Il ricordo più bello che ho con Sinisa Mihajlovic? Di qualsiasi tipo. Ho puntato su di lui a Catania quando era agli inizi come allenatore. Ero convinto sarebbe potuto essere un ottimo trainer, è stato un susseguirsi di episodi belli e da tenere dentro. Aveva un atteggiamento positivo con tutti, ci dava una grande spinta. La finale Argentina-Francia? E’ stata a senso unico fino alla rimonta di Mbappé. Questa Selección è finalmente squadra, anche se ha meno fuoriclasse rispetto alle altre edizioni. E poi la tifoseria dà entusiasmo come poche al mondo. L’agonismo messo in mostra dall’Argentina è stato incredibile, non ha mai mollato un pallone. Certo, avere Messi dalla sua fa tutta la differenza”.

