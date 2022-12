Kvaratskhelia oggi alla Apple Academy per salutare i due innovatori georgiani

Si tiene oggi, lunedì19 dicembre 2022, a Napoli l’evento di chiusura dell’edizione 2022 di STEM Study Visit to Italy, che ha portato nel capoluogo campano per una full immersion nella digital transformation Davit Danelia e Mariam Maisuradze, due giovani innovatori georgiani. Il programma, promosso dalla Fondazione Cotec e da Gita (Georgia’s Innovation and Technology Agency) in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Tbilisi, vede Materias, socia di Cotec, protagonista nell’attuazione del progetto. Infatti, oltre a finanziare l’iniziativa, ha coinvolto, come fornitori di servizi, Spici per rafforzare l’esperienza degli innovatori georgiani nel campo della ricerca tecnico-scientifica e per consolidare ed espandere la collaborazione a sfondo tecnologico tra Italia e Georgia. L’evento, in programma a partire dalle 15 nella main classroom di Apple Developer Academy presso il Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, è realizzato grazie al contributo di Materias e prevede la partecipazione straordinaria di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli.

Factory della Comunicazione

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com