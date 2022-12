Kim Min Jae: Napoli pronto a rinegoziare contratto e clausola

Ha detto chiaramente di star bene al Napoli e di essere infastidito dai rumors di mercato, ma il suo exploit in serie A, è stato tanto incredibile, quanto inaspettato, per cui, ha tutti gli occhi puntati su di lui. Il giornalista Nicolò Schira, esperto di mercato, attraverso il suo account twitter, fa riferimento al difensore del Napoli, Kim Min Jae. Fa sapere che il club è pronto a rinegoziare il contratto del calciatore. La volontà della società è quella di prolungare fino al 2027 eliminando la clausola da 50 milioni attualmente valida solo per l’estero e solo dal 1 al 15 luglio 2023.

#Napoli are ready to open talks to extend #KimMinJae’s contract, which expires in 2025. Azzurri want to extend until 2027 and to delete the release clause of €50M valid from July 1 to July 15. #transfers

