Gazz. Sport – Per Spalletti, dopo il Villarreal, c’è una buona e una cattiva notizia

Il Napoli oggi riprenderà gli allenamenti, dopo aver riposato ieri e soprattutto per ricaricare le batterie. Dopo la gara contro il Villarreal, Spalletti cercherà di lavorare ancora di più su alcuni aspetti. Il primo è che il 4-2-3-1 non ha funzionato, troppe imbucate subite dagli spagnoli e quindi si dovrà tornare sul classico per evitare altre insidie per il futuro. Un altro aspetto e far ritrovare la condizione psico-fisica a Diego Demme. Come riporta la Gazzetta dello Sport, gli infortuni, le voci di mercato, non stanno dando la giusta serenità al calciatore tedesco. Però le buone notizie non mancano. In difesa ad esempio bene Mario Rui che ha fatto due ottime chiusure difensive e poi il rientro dei Nazionali. Tra oggi e domani ci saranno di nuovo: Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano, per tirare la volata in vista dell’Inter. Nel frattempo mercoledì alle ore 21,00 l’ultimo test amichevole contro il Lille.

