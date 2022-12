Del Genio: “Raspadori è in fase di rodaggio, giusto che in questa fase si sperimenti”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal sulla radio ufficiale: “Raspadori nella nuova posizione si può anche fare, ma è sempre una fase di rodaggio e va presa con le dovute molle. Il pressing lo si fa solo quando la squadra è al cento per cento. Spalletti sa bene che il Villarreal esce benissimo palla a piede. Ha accettato il rischio imposto dall’avversario perché è giusto che in questa fase si sperimenti. In Napoli-Liverpool il Napoli è andato a prendere altissimo il Liverpool. Finché Osimhen restò in campo fu devastante“.

