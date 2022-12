COPPA ITALIA FEMMINILE SERIE C – Poker a Trieste del Venezia di Marino

Il Venezia FC Femminile chiude l’anno con l’ennesimo risultato positivo e con il poker di domenica pomeriggio avanza con anticipo al secondo turno di Coppa Italia. La gara ha visto le arancioneroverdi ospiti della Triestina, battuta per 0-4, esito che segna l’ottavo risultato utile consecutivo nonché terza gara di seguito in cui il Venezia mantiene la propria rete inviolata, a dimostrare l’energia e costanza delle leonesse, che si sono ben posizionate nella classifica del campionato di lega ed entrano di buon umore nella pausa invernale.

Factory della Comunicazione

Le ospiti, mostratesi da subito padrone del gioco, si fanno pericolose al 3’ con la conclusione di Isabel Cacciamali a tu per tu con l’estremo difensore triestino. Alessia Storchi devia una prima volta, ma non può nulla al ritorno al 9’ della centrocampista, che batte a rete portando in vantaggio le veneziane. Yolanda Bonnín ci prova al 39’ su cross in area di Karin Mantoani, ma sigla il raddoppio lagunare da punizione con un gol diretto appena prima dello scadere della prima frazione di gioco.

Nella ripresa non mancano le occasioni per il Venezia, incredibilmente vicino allo 0-3 con Mantoani, che sulla ribattuta del portiere calcia violentemente prendendo una traversa piena: la palla batte a terra ma fuori, trovando Storchi pronta a bloccare.

Al 19’ arriva la prima azione pericolosa per la Triestina con un tiro da fuori area che però non sorprende Alice Pinel, e le lagunari procedono a consolidare il loro dominio grazie ai gol di Alice Zuanti, che al 70’ su traversone di Airola mette a segno uno spettacolare tiro al volo, e Martina Sclavo, che accorrente batte a rete di prima intenzione al 78’ per chiudere la partita 0-4.

Rientra il capitano Giulia Risina, che finalmente può tornare sul terreno di gioco dopo l’infortunio al legamento crociato risalente ad aprile 2022 che l’ha tenuta lontana dal campo fino ad ora, e va a sostituire Judith Verdaguer per gli ultimi minuti di gioco.

Le arancioneroverdi ospiteranno il Portogruaro domenica 8 gennaio per il terzo appuntamento del Girone 12 di Coppa Italia, il cui risultato non influirà sulla meritata qualifica del Venezia.

Triestina 0-4 Venezia

Marcatori: Cacciamali 9’, Bonnín R. 45’, Zuanti 70’, Sclavo 78’

Triestina: Storchi, Peressotti (Usenich 75’), Alberti, Paoletti, Tortolo (Tikic 80’), Blarzino (Zanetti 34’), Nemaz, Blasutto (Olivo 65’), Desinano, Sandrin, Padulano A disposizione: Malaroda, Zuliani Allenatore: Melissano

Venezia: Pinel, Lamti, Verdaguer S. (Risina 84’), Airola, Cacciamali (Mattiello 50’), Carleschi (Salvi 61’) , Sclavo, Govetto (Zuanti 50’), Mantoani, Piazza, Bonnín R. (Terzoni 75’) A disposizione: Limardi, D’Avino, Barro, Quaglio Allenatore: Marino

Fonte: veneziafc.it