Chairiello: “Messi, il più grande nel “sistema”, Maradona inarrivabile”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “La storia a Napoli l’hanno scritta i tifosi ieri sera. Maradona non giocava, è lassù in cielo, il Mondiale l’ha vinto l’Argentina dopo 36 anni con un altro numero 10, ma Napoli festeggiava Diego come se ci fosse la mando del D10S sulla testa di Lionel Messi. Cosa ci dice questa finale Mondiale? Purtroppo, il mazzettaro, l’Emiro ha vinto riempiendo di soldi i membri della FIFA, gli Europarlamentari, ha comprato il PSG e fatto accordi con Sarkozy, l’Emiro ha portato in finale Lionel Messi e Mbappé, due dei suoi gioielli di Parigi. Quali sono i maggiori interrogativi posti in tutto il mondo? Innanzitutto, chi è in questo momento il numero 1: Messi o Mbappé? È di tutta evidenza che il più giovane si è fatto largo, domani compie 24 anni ed ha già due finali mondiali sulle spalle. Se Mbappé è il capocannoniere, Messi è il fuoriclasse assoluto. Poi, la rivalità con Cristiano Ronaldo ha avuto un punto definitivo? Assolutamente sì, Messi si dimostra superiore in tutto per tutto, sugellando la sua carriera col Mondiale, dimostrandosi il più forte dell’ultimo ventennio. Forse il terzo di ogni tempo, per quello che ha vinto. Come ha detto Victor Hugo Morales, il paragone tra Maradona e Messi esiste, ma dalla cintola in giù. Quando ieri l’Emiro ha voluto suggellare il suo potere mettendogli la tunica addosso, Messi l’ha accettata, per scarsa personalità, Infantino non si è ribellato, mi piace pensare che Maradona gliel’avrebbe ridata e l’avrebbe forse sbeffeggiato. Se Messi è il più grande calciatore del pianeta all’interno di un sistema, Maradona è l’antisistema: inarrivabile”.

Factory della Comunicazione