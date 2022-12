Breda, ex all. Salernitana: “Se gli azzurri mantengono la media avuta finora diventano inarrestabili”

Roberta Breda, ex allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “La Salernitana ha vissuto un 2021 dal finale tragico, quindi già il finale di quest’anno è stato nettamente migliore. La classifica ora sorride ai granata e questo permetterà a De Sanctis di poter programmare il futuro con molta calma. Il Milan? E’ il momento migliore per affrontare questo tipo di squadre, alla ripartenza e con l’incognita dopo il Mondiale. E poi contro le grandi, la Salernitana riesce sempre a dare il meglio di sé. Ci sono un paio di gare toste a gennaio e dare un segnale forte a tutti i tifosi. I risultati delle amichevoli? Sono situazioni diverse quelle di Napoli e Salernitana. Il Napoli ha intrapreso una strada che farà fatica a perdere, mentre la Salernitana non ha dato serenità nel finale di novembre. E per questo i granata avranno una ripartenza delicata. Salernitana-Napoli difficile per gli azzurri? Se gli azzurri mantengono la media avuta finora diventano inarrestabili, non avrà le sofferenze che ha avuto lo scorso anno. Sia all’Arechi che contro le piccole in generale. Spalletti ha imparato la sua lezione e quest’anno ha dimostrato di non sbagliare più contro questo tipo di squadre”.

Factory della Comunicazione