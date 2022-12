Bereszynski-Zanoli e Contini, fissato il periodo delle firme dai club

Il Napoli riprenderà oggi ad allenarsi e probabilmente anche con l’arrivo dei primi nazionali che hanno giocato il Mondiale (Olivera, Anguissa e Lozano), ma si pensa anche al mercato. Secondo il Corriere dello Sport, l’affare con la Sampdoria Bereszynski, Zanoli e Contini è praticamente fatto. Il terzino polacco arriverà in prestito con diritto di riscatto, Zanoli prestito secco in terra ligure e il portiere italo-ucraino ritornerà a casa per essere il terzo. Quest’ultimo anche per riempire la casella delle liste Champions, inerente ai ragazzi del vivaio. I contratti sono quasi pronti, le firme arriveranno i primi di Gennaio, quando riaprirà la sessione invernale di mercato.

