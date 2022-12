Barbano: “Messi però non è l’uomo che era Maradona fuori dal campo”

Alessandro Barbano, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Messi è il giocatore più sublime che abbiamo, capace di caricarsi sulle spalle una squadra non proprio fortissima, come fece Diego nel 1986. Messi però non è l’uomo che era Maradona fuori dal campo. È solo un calciatore che vuole fare la storia del calcio e la prova di ieri ne è la prova. Mbappè non è paragonabile a Messi. I paragoni non si possono fare, la storia si compie una sola volta nella sua unicità, anche se ci sono stati giocatori che hanno sfidato il regime, ma Messi è uno di quelli a libro paga del regime. Maradona aveva una personalità molto diversa da Messi. Diego portava sulle spalle gli amanti del popolo, Lionel quelli del calcio. Mentre Maradona aveva una struttura fisica spaventosa, Messi ha un fascino diverso e da questo punto di vista è un campione che ama il calcio ed è straordinario. Il calcio è una giurisdizione domestica dove non tutto funziona, è una giustizia che alcune volte dà ingiustizia. Il racconto dell’inganno è il riassunto che nello stesso giorno si può essere assolti dallo stato, ma talvolta essere fregati”.