Argentina mondiale. La festa di Napoli anche per Diego

LA GIOIA

Factory della Comunicazione

Dalle cascate di Iguazu a piazza Dante a Napoli, dall’Antartide a a Buenos Aires. Il tifo degli argentini non conosce confini. Ed esplode al rigore vincente di Montiel con milioni di persone in strada in patria. «È finita!», «Ganamos!», «Gracias Pulga Messi!» Dalle spettacolari cascate di Iguazù al confine con il Brasile, fino alla base scientifica Marambio in Antartide, passando per l’iconico obelisco sulla Avenida 9 de Julio di Buenos Aires, è scoppiata una incontenibile fiesta’ argentina per la storica e meritata vittoria della seleccion’.

LA FESTA E LA CRISI

È davvero sfrenata la gioia che, al fischio finale dell’arbitro Kwiatkowsi, si è immediatamente riversata per le strade di tutto il Paese al grido di Vamos Argentina’ e Dale campeòn!’, dopo il temporaneo pareggio della Francia che aveva rimesso in ballo la vittoria finale. Una gioia inoltre che ripaga un intero Paese che, alla pari del suo capitano Leo Messi, che lascerà la seleccion’ dopo il Qatar, e a cui mancava solo questo titolo, sentiva di essere in debito con la storia. Non solo con la storia dei Mondiali – con quella finale persa al Maracanà nel 2014 per un solo gol ai supplementari – ma anche con quella storia con la S’ maiuscola che da tempo sottomette l’Argentina a interminabili crisi economiche, nonostante potenziali risorse.

NAPOLI COME BUENOS AIRES

E a Napoli si erano dati appuntamento tanti argentini da ogni parte d’Italia. Sono stati in centinaia a seguire la partita, tra boati e brusii di delusione, poi lesultanza incontenibile nel cuore di Napoli. La festa è scattata nello slargo dei Quartieri Spagnoli ormai diventato Largo Maradona, dove una folla straripante ha esultato alla vittoria. Altro punto straripante di argentinità è stata piazza Dante, dove i sudamericani si erano dati appuntamento per un «bandierazo». E anche il centro direzionale, dove a decine hanno seguito la finale.

È stata anche la festa dei napoletani che si sentono calcisticamente argentini. Cori per Maradona e per Messi, cori di quello stadio ormai intestato a Diego. E anche centinaia di bandiere, di giovani con la maglia dellArgentina, con quella del Napoli e anche con quella del Boca Juniors, una delle squadre del Pibe de Oro.

La folla in festa dopo i rigori ha invaso una buona parte dei Quartieri Spagnoli, mischiandosi ai turisti che ieri sera hanno sentito i cori per lArgentina e per lex campione azzurro intonati a tutto volume dalle casse acustiche dei bar. Polizia e carabinieri sono intervenuti per garantire lordine pubblico costituendo un senso unico tra i vicoli per consentire lomaggio al ritratto di Diego e uno svolgimento ordinato della festa andata avanti sino a notte tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli. (ANSA).

Fonte: Il Mattino