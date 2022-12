AMICHEVOLE FEMMINILE – Convincente successo dell’Independent contro il Napoli Under 17

Il campionato di serie C, come la massima serie, si riposa per le festività, ma le squadre comunque proseguono la preparazione. L’Independent, compagine campana ieri è scesa in campo contro il Napoli femminile Under 17, per un test amichevole. La squadra di Aielli ha vinto per 6-0. Doppietta di Galluccio ed una rete a testa di Bottone, Tagliaferri, Mary Russo ed Esposito. Dopo la sosta l’Independent affronterà in trasferta il Cosenza.

Factory della Comunicazione

La Redazione