Alberto Angela: “Napoli ha qualcosa di antico, anche nel vivere i sentimenti o nel ricordare Maradona”

Alberto Angela ha parlato a Repubblica, sottolineando tra le altre cose, il suo pensiero su Napoli e sui napoletani. “Napoli ha qualcosa di antico, anche nel vivere i sentimenti o nel ricordare Maradona come un eroe greco. Ho sempre piacere di venire a Napoli per il calore, le tradizioni e la bellezza. Ma c’è altro: tutti gli aspetti sociali di Napoli derivano dall’antichità. Qui c’è il modo di vivere greco che non c’è altrove, ci sono tremila anni di civiltà dietro le cose quotidiane. Qui, mi sento in un mondo senza tempo. E questo mi fa star bene”.

Factory della Comunicazione