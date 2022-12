A. Iannone, ex arbitro: “Hanno fatto un eccellente Mondiale, compreso Ciro Carbone di Napoli”

A Radio Napoli Centrale, è intervenuto Antonio Iannone, ex arbitro: “L’arbitro della finale bravo ha avuto una determinazione e velocità nel prendere decisioni difficilissime, con grande naturalezza, spontaneità e istinto di un arbitro di un certo livello e senza l’ausilio della tecnologia. Orsato? Lui e la sua squadra, tra cui Ciro Carbone dell’AIA di Napoli, hanno fatto un eccellente Mondiale. Prepararsi per un Mondiale ha previsto un certo tipo di lavoro fatto nei mesi o anni precedenti da portarlo a quello standard qualitativo offrendo prestazioni eccellenti. Rigore Marocco clamoroso? Così come in una competizione Mondiale, la selezione degli arbitri è internazionale, pertanto delle scelte vengono fatte anche in rapporto alle segnalazioni che arrivano dalle Federazioni. È chiaro che nelle dinamiche delle scelte degli arbitri per determinate partite, a volte, prevalgono altre decisioni. È stata presa una decisione alquanto discutibile. In una vetrina Mondiale, quando ci sono decisioni che sembrano controverse e discutibili, bisognerebbe utilizzare la comunicazione per far comprendere a tutti se ci sono altre immagini di far prendere agli addetti ai lavori le giuste decisioni. Vista la vetrina e lo standard qualitativo, è mancata anche una cabina di regia che potesse comunicare al mondo intero perché quella decisione era corretta. Recuperi mostruosi in Serie A? Non credo. Penso che il messaggio sia quello di lavorare sul tempo effettivo di gioco.”

Fonte: Radio Napoli Centrale