[Video] Avversario Napoli – Il Lille batte il Cambuur, un gol per tempo per la squadra di Fonseca

Mercoledì alle ore 20,00 si giocherà al “Maradona” l’ultimo test amichevole del Napoli contro il Lille, ex squadra di Victor Osimhen. La compagine transalpina nel test di venerdì contro il Cambuur ha vinto per 2-0. Una rete per tempo di Virginius che segna da pochi passi e Zhegrova che calcia dal limite, tiro deviato che batte il portiere olandese. Minuti finali per David, dopo gli impegni ai Mondiali con il Canada.

Gol: Virginius (21′), Zhegrova (75′) per il LOSC Ammonizioni

: Baleba (83′) per il LOSC

LOSC: Chevalier – Diakité, Fonte (cap.), Djalo, Ismaily (Alexsandro, 78′) – André, André Gomes (Baleba, 78′) – Zhegrova (Bamba, 78′), Angel Gomes (Ferrah, 78′), Cabella – Virginius (David, 78′)

Allenatore: Paulo Fonseca

