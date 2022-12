Spalletti: “Raspa è un calciatore che ti dà più soluzioni”

A Luciano Spalletti queste amichevoli di allenamento nella sosta per i mondiali sono servite anche a testare alcuni suoi giocatori in altri ruoli, Giacomo Raspadori su tutti, come scrive oggi Il Mattino. Spalletti, parlando di Raspadori, spiega anche la sua metamorfosi tattica: «Raspa ci dà una mano sotto molti aspetti, soprattutto perché va alla ricerca della profondità, con questo venire a giocare sotto e buttarsi sopra alla linea difensiva. Sono qualità importanti e lui le ha tutte e due. È un calciatore che ti dà più soluzioni, lo puoi impiegare in due o tre ruoli, soprattutto in questo inizio di preparazione ha fatto molto bene».

Factory della Comunicazione