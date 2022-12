Spalletti e la gara col Villarreal: “Il meglio dovrà ancora venire”

Spalletti si dedica alla passerella con il Villarreal di Reina e Albiol, prima sconfitta della sosta dopo le vittorie in Turchia con l’Antalyaspor e il Crystal Palace. «Affrontare avversari di livello e giocare partite di livello ci serve a prepararci ancora di più in vista dell’inizio del campionato».

Anche Kvaratskhelia comincia a lanciare qualche segnale: «Questo periodo ci ha fatto comodo, ritroviamo Kvara a disposizione e allenato. Con le sue capacità e le sue qualità».

Il meglio, però, deve ancora venire. O meglio, non è ancora tornato ai suoi livelli: «Il pezzo forte è quando punta l’avversario, quando imbuca la palla e tira in porta. Ha una sensibilità vera, questa qualità nel cercare e trovare traiettorie e giocate che non sono molto leggibili».

Raspadori, invece, è apparso più appannato rispetto a Belek: «Raspa ci dà una mano sotto molti aspetti, soprattutto perché va alla ricerca della profondità. Ti dà più soluzioni, lo puoi impiegare in due o tre ruoli e fa benissimo il collegamento tra i reparti»

A proposito della Turchia: «La squadra ha vissuto il break di campionato lavorando nella maniera corretta. La società ha organizzato benissimo questo ritiro in un luogo perfetto per noi: i ragazzi mi sembrano abbastanza in condizione». Il prossimo test, l’ultimo del 2022, è in programma mercoledì alle 20, ancora al Maradona, con il Lilla.

Fonte: Cds