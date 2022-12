Spalletti: “A Kvara ha fatto bene questo lungo riposo”

Nonostante i due gol, il Napoli è stato battuto dal Villarreal degli ex azzurri Albiol e Reina per la terza amichevole giocata dal Napoli in questa sosta per i mondiali. Questo test è stato importante per Spalletti, gli è servito a capire lo stato di forma dei suoi giocatori, che ieri sono sembrati sotto tono, come scrive oggi Il Mattino. Un quasi 4-2-4 quello che si vede al Maradona, con Raspadori vicinissimo a Osimhen: sono dei testi invernali, ma pur sempre esperimenti. «A Kvara ha fatto bene questo lungo riposo», ha ammesso Spalletti prima della gara. E infatti dopo 50 giorni rieccolo il georgiano sul terreno di gioco del Maradona. «Noi abbiamo bisogno di fare partite vere, per questo abbiamo scelto avversari come il Villarreal e come il Lille mercoledì». Vero, perché l’Inter e la ripresa di campionato sono molto più vicini di quello che sembra. De Laurentiis è allo stadio, ha salutato la squadra e Spalletti nello spogliatoio e mercoledì sarà ancora qui anche per l’ultima gara dell’anno, quella con il Lille. Nessuna cena di Natale, quest’anno, d’altronde la squadra è stata 10 giorni assieme in Turchia.

