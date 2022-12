SERIE B RISULTATI – Prosegue il momento sì del Pisa. Pari tra Reggina e Bari

Il campionato di serie A sta per partite, mentre non si ferma la cadetteria e ieri si sono giocate due sfide, valevole per la diciottesima giornata. Il Pisa prosegue l’ottimo momento e batte un Brescia sempre più in crisi per 3-0. A segno Torregrossa e doppietta di Gliozzi. In serata pari a reti bianche tra la Reggina e il Bari. Nelle sfide di oggi spicca su tutte Genoa-Frosinone in serata, mentre alle ore 14,00 trasferta a Modena per il Benevento di Fabio Cannavaro.

Factory della Comunicazione

Risultati serie B

Pisa-Brescia 3-0

Reggina-Bari 0-0

La Redazione