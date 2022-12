SERIE B RISULTATI – Primo gol da professionista per Ambrosino. Pari per Cannavaro e successi esterni per Spal e Sud Tirol

Giornata di serie B, valevole per la diciottesima giornata e non sono mancate le sorprese. La Spal di Daniele De Rossi vince sul campo del Parma, così come Como sul campo della Ternana, l’Ascoli a Cosenza e Sud Tirol a Padova contro il Cittadella. Pari del Benevento a Modena 1-1, prosegue così la striscia positiva della squadra di Fabio Cannavaro. Infine da segnalare il primo gol da professionista per il classe 2003 Giuseppe Ambrosino con la maglia del Como e di proprietà del Napoli.

Factory della Comunicazione

Risultati serie B

Pisa-Brescia 3-0 (ieri)

Reggina-Bari 0-0 (ieri)

Cittadella-Sud Tirol 0-2

Cosenza-Ascoli 1-3

Modena-Benevento 1-1

Parma-Spal 0-1

Ternana-Como 0-3