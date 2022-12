SERIE B FEMMINILE – M. Catini (all. Lazio Women): “Per Napoli ci sismo preparati bene. Out una big in attacco”

Questo pomeriggio alle ore 16,00 allo stadio “G. Piccolo” di Cercola, si giocherà Napoli femminile-Lazio Women, big match di serie B. Ai microfoni di Lazio Style le parole del tecnico delle biancocelesti Massimiliano Catini. “Contro il Napoli ci aspetta una gara importante, contro una squadra che in casa sta facendo molto bene. Giocare in casa del Napoli non è mai facile, ma ci stiamo preparando bene. Dovremo concedere poche occasioni, sarà comunque una bella partita tra due squadre protagoniste di un campionato difficile, dove non c’è nulla di scontato. Contro il Trento abbiamo fatto bene, nonostante le due reti subite. Avremmo forse dovuto essere più determinanti in zona gol, ma comunque la nostra voglia di vincere ci ha portato a conquistare i tre punti nel finale. Adesso dovremo continuare sulla strada dell’entusiasmo. Purtroppo mancherà Visentin, che è fondamentale per il nostro gioco, ma anche il Napoli avrà alcune assenze pesanti. Siamo un gruppo che lavora anche per non far rimpiangere eventuali assenti, sono sicuro che chiunque scenderà in campo farà bene”.

Factory della Comunicazione

Fonte: sslazio.it