RISULTATI SERIE B FEMMINILE – Il Napoli batte la Lazio, pari della Ternana e successo del Cittadella

Questo pomeriggio si sono giocate le gare della serie B femminile e c’era attesa per il big-match Napoli femminile-Lazio Women. Le azzurre vincono per 2-0 contro le biancoceleste con le reti di Gomez e Pinna. Pari della Ternana contro il Genoa. Successi esterni per Brescia e San Marino Academy contro Apulia Trani e Trento. Infine successi casalinghi per il Cittadella e Chievo Verona contro Arezzo e Ravenna. Colpo esterno per il Verona a Udine contro il Tavagnacco.

Risultati serie B femminile

Cesena Fc-Torres 1-1 (ieri)

Genoa-Ternana 1-1

Apulia Trani-Brescia 0-4

Chievo Verona Women-Ravenna 3-0

Trento-San Marino Academy 2-4

Cittadella femminile-Arezzo 2-0

Tavagnacco-Hellas Verona 0-1

Napoli femminile-Lazio Women 2-0

A cura di Alessandro Sacco